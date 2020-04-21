Adana'da soğan hasadı başladı

<br>ADANA,(DHA)ADANALI çiftçiler, koronavirüs salgınına rağmen üretime devam ederken, soğan hasadına da başladı. <br>Tarımsal üretim kapsamında başlatılan soğan hasadında bu yıl, 40 bin dekarlık araziden yaklaşık 160 bin ton ürün alınması hedefleniyor. Hasat dönemiyle ilgili değerlendirme yapan Vali Mahmut Demirtaş, "Sofralarımızda tükettiğimiz sebze ve meyvelerimizi binbir emekle yetiştirerek, tarımsal üretimi salgın döneminde de sürdüren kıymetli çiftçilerimize ve tarım işçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-04-21 12:32:42<br>

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