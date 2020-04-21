Dut ağaçlarına konan yarasalar korkuttu

'Ablam ve ben'

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<br>Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa, bölge halkını tedirgin etti. <br>Cumhuriyet Mahallesi Anıl Caddesi üzerindeki bir bahçede bulunan 2 ağaca dün gece yaklaşık 50 yarasa kondu. Dut ağaçlarındaki yarasaları görenler korku yaşadı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen yarasaların sabah ağaçlarda olmadıkları görüldü.<br> <br> DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-04-21 15:14:03<br>

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