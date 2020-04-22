Motosikletinden düşen sürücü hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Motosikletinden düşen sürücü hayatını kaybetti

İHA

Adana'da motosikleti ile kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Motosikletinden düşen sürücü hayatını kaybetti

Adana'da motosikleti ile kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Deniz Güngör (28) kullandığı 01 DCG 49 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güngör daha sonra hakimiyetini kaybettiği için dengesini yitirip motosikletten düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güngör'ü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Güngör hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güngör'ün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki eniştesini tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER İki eniştesini tabancayla yaraladı
Kayınbirader dehşeti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayınbirader dehşeti: 2 yaralı
Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, ...
(Görüntülü) Dut ağaçlarına yarasalar kondu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dut ağaçlarına yarasalar kondu
(Görüntülü) Saime öğretmenin öğrencilerinden İstiklal Marşı klibi 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Saime öğretmenin öğrencilerinden İstiklal ...
(Görüntülü) Koronavirüse yakalanan çiftin hayvanlarına devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse yakalanan çiftin ...
Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, ...
Özden: "Yazılımcılarımız en değerli kaynağımız olacak"
YEREL HABERLER Özden: "Yazılımcılarımız en değerli kaynağımız ...
Dut ağaçlarına konan yarasalar korkuttu
YEREL HABERLER Dut ağaçlarına konan yarasalar korkuttu
Koronavirüse yakalanan çiftin hayvanlarına devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan çiftin hayvanlarına devlet ...
Sezer: "Birlikte başaracağız" Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, binlerce üyelerinin Vefa Destek Guruplarında halkın hizmetinde olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Sezer: "Birlikte başaracağız" Eğitim-Bir-Sen ve ...
Başkan Akay: "Halkımıza hizmette aksama yok"
YEREL HABERLER Başkan Akay: "Halkımıza hizmette aksama yok"
(Görüntülü) Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı ...
(Görüntülü) Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da silahlı saldırı şüphelileri ...
Ceyhan'da pazarlar yarın kurulacak
YEREL HABERLER Ceyhan'da pazarlar yarın kurulacak
Adana'da soğan hasadı başladı
YEREL HABERLER Adana'da soğan hasadı başladı
Ceyhan’da 15 bin aileye yardım yapılacak
YEREL HABERLER Ceyhan’da 15 bin aileye yardım yapılacak
Yardım alamadı, kendini yakmaya kalktı Adana'da üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen vatandaşı polis engelledi
YEREL HABERLER Yardım alamadı, kendini yakmaya kalktı Adana'da ...
Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı
40 yıllık eşine bebek gibi bakıyor 3 yıldır yatalak demans hastası eşinin ve evin tüm ihtiyaçlarını karşılayan İsa Ördek, evlenirken iyi ve kötü günde birbirlerine söz verdiklerini belirterek, eşinin tüm ihtiyaçlarını sevgi ve saygı ile yaptığını söyledi İsa Ördek: "Eşimle birlikte eşimin bakımı, yemek, ev temizliği, eşimin kişisel temizliğini yapıyorum ve şikayet etmiyorum. Bende bu duruma düşsem o da bana bakardı, şüphem yok"
YEREL HABERLER 40 yıllık eşine bebek gibi bakıyor 3 yıldır yatalak ...
Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını DSİ suladı Adana'da 66 yaşındaki çiftçi Sinan Ötgen'in 28 dekarlık patates tarlası yağmurlama sistemi ile sulandı
YEREL HABERLER Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını DSİ ...
(Görüntülü) 'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani ...
Küçük Efe’ye 23 Nisan hediyesi "Fındık" ismini verdiği muhabbet kuşunun kaçmasına çok üzülen 8 yaşındaki Efe'nin gözyaşlarını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin dindirdi Küçük Efe, belediye görevlilerinin getirdiği yeni muhabbet kuşu ile büyük sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Küçük Efe’ye 23 Nisan hediyesi "Fındık" ismini ...
Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısı
YEREL HABERLER Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X