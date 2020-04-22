Adana´da narkotik uygulaması

'Ablam ve ben'

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 7 noktada 270 polisin katılımıyla uygulama yaptı.<br>Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Bu sırada sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.<br>Uygulamada, 700 kişi sorgulanırken, 2 sürücüye 8 bin 848 TL idari para cezası, 5 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 3 bin 151 lira idari para cezası uygulandı. Sorgulanan 290 araçtan 2´si trafikten men edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-22 08:57:47<br>

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