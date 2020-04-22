Dedesi polisi aradı, torunu oyuncağı kapıp özel harekat marşını okudu Adana'da, emniyet müdürünün yaşıtlarına oyuncak verdiğini televizyonda görünce kendisi de isteyen çocuğun dedesi 155'i aradı, polisler de küçük Eymen'e sürpriz yapıp sevindirdi Polisleri çok sevdiğini söyleyen 6 yaşındaki Muhammet Eymen Kösedağ polislere teşekkür edip, özel harekat marşını okudu

Adana'da, emniyet müdürünün yaşıtlarına oyuncak verdiğini televizyonda görünce kendisi de isteyen çocuğun dedesi 155'i aradı, polisler de küçük Eymen'e sürpriz yapıp sevindirdi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde kendisine ulaşan çocuklara oyuncak ve hediyeler gönderdi. Bu uygulama televizyonlarda habere konu olunca Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan 6 yaşındaki Muhammet Eymen Kösedağ da oyuncak istediğini söyledi.

Bir zamanlar sık sık korsan gösterilerin olduğu ve bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atılıp, çocukların polise saldırdığı mahallede oturan Kösedağ, dedesi Cevdet Kösedağ'a (63) "Dede, ben de emniyet müdürümüzden oyuncak istiyorum bana da verir mi" dedi. Dede önce önemsemedi ancak minik Muhammet Eymen, ertesi gün de polisin oyuncak getirip getirmeyeceğini sorunca dede 155'i arayıp "Torunum haberlerde emniyet müdürünün çocuklara oyuncak verdiğini gördü. Torunum da oyuncak istiyor" diye yardım talep etti. Bunun üzerine haber merkezi dedeyi bağlı bulunduğu Dağlıoğlu Polis Merkezine yönlendirdi. Dede, polis merkezine giderek talebini iletti. Bunun üzerine oyuncak verileceği, ancak minik Muhammet Eymen'e söylememesi istendi. Dede daha sonra eve giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra polisler, Muhammet Eymen'e oyuncağı getirerek sürpriz yaptı. Bu sürpriz karşısında şaşıran Muhammet Eymen polis kepi takıp selam vererek çok sevdiği özel harekat marşını okudu. Muhammet Eymen çok mutlu olduğunu, polisleri çok sevdiğini söyledi.

Dede Kösedağ ise torununun talebi üzerine polise başvurduğunu, onların da hemen oyuncağı getirdiğini söyleyerek herkese teşekkür etti. Bir zamanlar çocukların polisi taşladığı, sokaklarında evrak dağıtan polislerin şehit edildiği mahallede çocuklar artık özel harekat marşı okuyor.

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