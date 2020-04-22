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Çukurova'da pamuk toprakla buluştu, çiftçi destek bekliyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin 2020 yılı pamuk fark ödemesi desteğinin bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi

İHA

Türkiye'de eskiden 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10'una yakınının karşılandığı Adana'da çiftçiler, pamuk ekimine başladı. Çiftçiler pamuk fark ödemesi desteğinin açıklanmasını beklerken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çiftçi geçen yıl para kazanamadı. 2020 yılı pamuk fark ödemesi desteğinin biran önce açıklanmasını istiyoruz. Pamuk primi en az 1 lira 25 kuruş olmalı ve pamuğunu satan çiftçimizin primi hemen ödenmeli" dedi.

Çukurova'da pamuk toprakla buluştu, çiftçi destek bekliyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin 2020 yılı pamuk fark ödemesi desteğinin bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi

Türkiye’de eskiden ‘beyaz altın’ olarak nitelendirilen pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10’una yakınının karşılandığı Adana’da çiftçiler, pamuk ekimine başladı. Çiftçiler pamuk fark ödemesi desteğinin açıklanmasını beklerken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Çiftçi geçen yıl para kazanamadı. 2020 yılı pamuk fark ödemesi desteğinin biran önce açıklanmasını istiyoruz. Pamuk primi en az 1 lira 25 kuruş olmalı ve pamuğunu satan çiftçimizin primi hemen ödenmeli” dedi.
Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve kitaplara konu olan Adana’da ‘beyaz altın’ olarak nitelendirilen üründe tohumlar bu sene de toprakla buluştu. Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.
2019 yılında 5.2 milyon dekar alanda 2.6 milyon ton pamuk üretimi olan Türkiye’de, Adana 210 ton ile pamuk üretiminde beşinci sırada yer alıyor. Ağustos ayının sonlarına doğru hasada hazır hale gelecek pamukta çiftçiler bu sene devletten daha çok destek bekliyor.

“Pamuk ekim alanları hızla düştü”
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuğun son 2 yıldır hak ettiği desteği görmediğini belirterek, “Son 3 yıldır pamuk ekimi alanları fazla olmasına rağmen yüzde 40 üretim açığımız var. O yüzde 40’ı ithalat ile karşılamaktayız. İthalata ise milyarca lira para ödemekteyiz. Eğer Türk çiftçisine destekleme iyi yapılırsa ithalata gerek kalmayacaktır. Pamuk prim destekleri 3 yıldır 80 kuruştan devam ediyor. Biz bunun 1 lira 25 kuruş olmasını istedik ancak bütçeden para ayrılmadığı için 80 kuruş olarak devam etti. Çiftçimiz 80 kuruşluk destekten para kazanamayınca 2020 yılında pamuk ekiminden vazgeçmeye çalıştı. 2020 yılında pamuk ekim alanları hızla düştü” diye konuştu.

“Pamuk primi en az 1 lira 25 kuruş olmalı”
Pamuğun kilogramının 2018 yılında 4 lira 60 kuruştan satıldığını ancak sezon sonunda 3 liraya kadar düştüğünü vurgulayan Doğan, bu yılki prim destek ödemesi rakamlarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları kaydetti:
“Prim desteğinde dekar başına en fazla 500 kilogram kota getirilmesi ve çiftçimiz para kazanamayınca 2020 yılında ekimler azaldı. 2020 yılı pamuk destekleme primlerinin biran önce açıklanmasını istiyoruz. Pamuk primi en az 1 lira 25 kuruş olmalı ve pamuğunu satan çiftçimizin primi hemen ödenmeli. Gübre, elektrik, yem, tohum ve zirai ürünlerde fiyat artışları oldu. Pamuk fiyatlarındaysa azalma olunca çiftçimiz para kazanamayıp pamuk üretiminden vazgeçmeye başladı. Çiftçimiz halen ekime devam ettiği için Nisan ayı sonunda ne kadarlık bir alanda pamuk ekimi yapıldığı ortaya çıkar. Geçen yıl Türkiye genelinde havaların sıcak olmasından dolayı pamukta çiftçilerimiz istediği verimi elde edemedi. Verim düşüklüğü yaşandı ve çiftçi para kazanamadı.”

“Virüs ile mücadelede de kullanılıyor”
Korona virüsle mücadelede kullanılan maskenin de pamuk sayesinde yapıldığını kaydeden Doğan, “Giydiğimiz giysiler, bütün kullandığımız yatak, örtü ve sanayi sektöründe pamuk kullanılmakta. Maskeler de pamuktan yapılma ancak biz ülke olarak pamuğun sadece yüzde 60’ını üretiyoruz. Ne yazık ki yüzde 40’ını ithal ediyoruz. Eğer çiftçiye destek verilirse ithale hiç gerek yoktur. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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