Kırıma hazırlanılan karpuzda, 'koronavirüs' tehdidi

<br>Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) TÜRKİYE'de karpuzun en erken üretildiği yer olan Adana'da, örtüler açılmaya başlandı. Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, koronavirüs nedeniyle ihracatın durmasının, gelecek ay hasadı yapılacak karpuzun piyasadaki durumunu etkileyeceğini söyledi.<br>Dünya karpuz üretiminde, Çin'den sonra ikinci sırada olan Türkiye'de karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'da, çiçek açan karpuzlar, meyveye dönüşmeye başladı. Kentte bir kısmı örtü altında, yaklaşık 250 bin dönüm alanda yetiştirilen karpuzun üzeri, gelecek ay hasadı yapılacağı için açıldı. Hayatın her alanını etkileyen koronavirüs nedeniyle gümrük kapılarının kapalı olması, karpuz yetiştiricisini ise düşündürüyor.<br>'KARPUZ ÜRETİMİ TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ ÜZERİNDE'<br>Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi´nde, kum arazilerde yetiştirilen karpuzun lezzetli olduğunu, bu yüzden de tercih edildiğini anlatan Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, "Bu yıl ekiminde geçen yıla oranla biraz gerileme olsa da yaklaşık 250 bin dönüm alanda karpuz ekimi yapıldı. Karpuz hasadından sonra fiyatı belli olacak ancak dönümünün, yaklaşık 9 bin TL'den satılacağını öngörüyoruz. Koronavirüsten dolayı her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de sıkıntılar başladı. Çiftçilerin üretimle ilgili faaliyetlerine müsaade veriliyor ancak ihracat konusunda beklenti içindeyiz. Karpuz ve limonda Türkiye ihtiyacının üzerinde üretim yapıldığı için ihracatın açılması gerekiyor. Aksi taktirde piyasada büyük sıkıntı olacaktır" dedi.<br>'KARPUZU ALACAK TÜCCARIN İZİNLERİNDE ESNEK DAVRANILSIN'<br>Karpuz timlerinin Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kararıyla bu yıl da sahada görev yapacağını belirten Yeşilyaprak, "Karpuz hasadı kontrollü yapılacak ve ürünler tamamen olgunlaşmadan kırılamayacak. Karpuzu ham bir şekilde hasat edenlerin mallarına el konacak. Ayrıca mayısın ilk haftasında hasadına başlanacak karpuzu satın almak isteyen tüccarların, diğer kentlerden Adana'ya gelmeleri için izinlerinde esnek davranılmasını bekliyoruz. Eğer bu tüccarlar karpuzumuzu satın almaya gelmezse sıkıntı yaşayacağız" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-22 10:18:56<br>

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