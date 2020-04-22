AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en büyük dileğimizdir"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yeni nesillere miras olarak bırakılan Türkiye’nin kalkınması için tüm zorluklara göğüs gererek, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Başkan Uğur, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye’ye öncülük etmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamada, 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye’nin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti. Başkan Hayri Uğur, Türk Milleti’nin TBMM’yi bağımsızlık ruhuyla ve gönül birliğiyle inşa ettiğini, milletin iradesini temsil eden en yüce sembol olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözleriyle tüm dünyaya duyurduğunu anımsatan Başkan Uğur, ihracatçı birliklerinin ilkinin Ulu Önder Atatürk’ün imzasıyla kurulduğunu, 80 yıllık maziye sahip AKİB’in de ülkemizde kurulan ilk birliklerden biri olduğunu vurguladı.



‘23 Nisan milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli göstergesidir’

Geçen yıl 180 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin dış ticaretine AKİB olarak 13,5 milyar dolarlık güçlü bir katkı verdiklerini dile getiren Başkan Uğur, “Göz bebeğimiz olan çocuklarımız, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerini, balkonlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek kutlayacaklar. Dünyanın 193 ülkesine 8 sektörde ihracat gerçekleştiren, Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak bizlere düşen, her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini kazanan ecdadımız gibi, bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberliği güçlendirerek, yardımlaşma ve dayanışmayla aşmak, gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmaktır. Bunun için Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında 16 bini aşkın üyemizle, daha çok çalışarak, daha çok üreterek, tüm üreticilerimizin alın teri ve emeğinin dış pazarlarda en iyi şekilde değer bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.



‘Milletimiz için seferber olduk’

AKİB’in 2020 yılı ilk çeyreğindeki ihracatının 3,16 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, son 12 aylık dönemde ise bir önceki yıla kıyasla bir puanlık yükselişle 13 milyar 75 milyon dolarlık ihracata eriştiklerini ifade eden Başkan Uğur, şunları söyledi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen ihracatımızı sürdürüyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye'nin gelecekte dünyanın lider ülkeleri arasında yer alacağına olan inancımız sonsuzdur. Bu sıkıntılı günlerin aşılması için Kurtuluş Savaşı’ndaki ruhla seferber olduk. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 420 bin liralık katkı sunduk. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin öncülüğünde yürütülen korona virüs salgınına karşı maske ve dezenfektan üretimine ilk etap olarak 200 bin adet maske hibe ederek destek verdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığımız bugün yarınlarımızın umudu çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."

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