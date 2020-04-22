Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı

<br>Çağlar ÖZTÜRK-Nuri PİR/ADANA, (DHA) ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Pazarlarda fiyatlar 2 katı, vatandaşın ucuza meyve-sebze yemesi için sadece hal esnafının değil market ve pazarların denetlenmesi gerekir" dedi.<br>Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sebze ve meyve ihracaatı durunca ürünler iç piyasada kaldı. Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde soğan ve patatesin kilosu 1-2 TL, domatesin fiyatı 2 ila 4 TL'ye kadar düştü. Pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Pazarlarda fiyatlar 2 katı, vatandaşın ucuza meyve-sebze yemesi için sadece hal esnafının değil market ve pazarların denetlenmesi gerekir. Ayrıca ürünlerin iç piyasada kalınca çürüme tehlikesi var. Semt pazarlarının yanında nöbetçi pazarlar olsaydı ürünlerimiz çürümezdi" dedi.<br>PAZARDA 2 KATI<br>Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 23-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Pazarda dometesin kilosunun 5-8 TL, soğanın 2-4 TL arasında olduğunu gören vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, "En çok tüketilen ürünlerin başında domates geliyor. En azından, aradaki komisyon farkının indirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.<br>Pazarcı esnafı da maliyetlerin yükseldiğini belirterek, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların biraz daha düşeceğini belirtti. <br>DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK-Nuri PİR<br>2020-04-22 13:47:54<br>
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