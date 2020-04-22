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Adana'da Et ve Süt Kurumu önünde yoğunluk

DHA

Çağlar ÖZTÜRK-Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'da, koronavirüs nedeniyle 23-26 Nisan arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, vatandaşlar Et ve Süt Kurumu önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerine et stoğu yapmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatte Et ve Süt Kurumu önüne geldi. Yoğunluktan dolayı yaklaşık 6 saat beklediklerini söyleyen vatandaşlar hem ramazan ayı öncesi hem de getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle et alacaklarını söyledi. Market ve kasaplara göre fiyatların daha düşük olmasından dolayı burayı tercih eden...

Adana'da Et ve Süt Kurumu önünde yoğunluk

<br>Çağlar ÖZTÜRK-Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'da, koronavirüs nedeniyle 23-26 Nisan arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, vatandaşlar Et ve Süt Kurumu önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.<br>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerine et stoğu yapmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatte Et ve Süt Kurumu önüne geldi. Yoğunluktan dolayı yaklaşık 6 saat beklediklerini söyleyen vatandaşlar hem ramazan ayı öncesi hem de getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle et alacaklarını söyledi. Market ve kasaplara göre fiyatların daha düşük olmasından dolayı burayı tercih eden vatandaşlar, kaldırım ve ağaç kenarlarına oturarak sıralarını bekledi.<br>Et ve Süt Kurumu´nda dana kıymanın kilosu 34, kuşbaşı ise 37 liradan satışa sunuldu. Fiyatların uygun olduğunu söyleyen vatandaşlar, et almak için uzun süredir beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-22 14:07:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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