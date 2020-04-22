Kayınbiraderi vurdu, hastanede öldü

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da kayınbiraderi H.B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Durmuş Süha Saday, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.<br>Olay, dün gece Seyhan ilçesine bağlı Dede Korkut Caddesi´ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, bacanak olan Kemal S. ve Durmuş Süha Saday evlerinin damında oturdukları sırada kayınbiraderleri H.B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Diğer aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. H.B., üzerine taşıdığı tabancayla Kemal S. ile Durmuş Süha Saday'a ateş açtı. Kemal S. ve Durmuş Süha Saday kanlar içerisinde yere yığılırken, H.B. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.<br>Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Durmuş Süha Saday, bugün hayatını kaybetti. Polis kaçan H.B. ve 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-04-22 17:53:09<br>

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