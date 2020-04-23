Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA Demirspor taraftarları, koronavirüs ile 7/24 mücadele veren sağlık çalışanlarının üzerlerine gül yaprakları serpip, meşale yakarak destek verdi. <br>Sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen Adana Demirspor taraftarları, akşam saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel hastanenin önünde toplandı. Kalabalığı görüp, dışarıya çıkan sağlık çalışanlarına önce bir demet gül veren taraftarlar, daha sonra da üzerlerine gül yaprakları serpti. Sağlık çalışanlarının alkışlarla karşılık verdiği taraftarlar, daha sonra minnettarlığını göstermek için meşale yaktı. Taraftar grubu, sağlık çalışanları ve Adana Demirspor için tezahüratlarda bulunarak hastaneden ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-04-23 01:04:15<br>

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