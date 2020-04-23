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<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da yalnız yaşayan Suriye uyruklu Mecid Rehavi, evinde elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilendi. <br>Olay saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45029 Sokak'taki iki katlı evin alt katında meydana geldi. Evden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evde yalnız yaşayan ve yangın sırasında uyuduğu öğrenilen Suriye uyruklu Mecid Rehavi, komşuları tarafından uyandırılarak yanmaktan kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler tküm binayı ssarmadan yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Rehavi ise çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmasının ardından evde incele yapan itfaiye ekibi, yangının elektrik kontağından çıktığı belirledi. <br>Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ<br>2020-04-23 05:46:23<br>

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