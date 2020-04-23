Milli Eğitim Müdürü Karadurak'tan 23 Nisan doğumlu öğrencilere pastalı kutlama

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, ilçede 23 Nisan’da doğan iki öğrenciyi evinde ziyaret ederek pastalı kutlama yaptı.

Öğrencilerin hem 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlayan Sönmez, hem de bugün doğan Aysima Karadurak, ve Nihan Kaplan’ın doğum günlerini kutladı.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk sönmez, ilçede 23 Nisan’da doğan öğrencilerini unutmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bu yıl evde kutlamalarını gerçekleştirecek olan öğrencilerin bayramını kutlayan Faruk sönmez, 23 Nisan günü doğan iki öğrencinin evine ziyaret gerçekleştirerek pastalı doğum günü kutlaması yaptı. İlçe Milli eğitim Müdürü Sönmez , “23 Nisan’da doğan çocuklarımızın doğum günlerini kutladık. Bizim için her çocuğumuz özeldir. Halit Dağlı İlköğretim Okulumuzdan Aysima Karadurak ve Şehit Kubilay İlkokulundan Nihan Kaplan’ın evlerine giderek sürprizimizi gerçekleştirdik” dedi.

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