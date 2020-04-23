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Çocuklar bayramı uzaktan kutladı Yeni tip korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını da uzaktan kutladı Çocuklar evlerinde bayramla ilgili kutlama videosu çekip İstiklal Marşını söyleyerek öğretmenlerine gönderdi

İHA

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını da uzaktan kutladı.

Çocuklar bayramı uzaktan kutladı Yeni tip korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını da uzaktan kutladı Çocuklar evlerinde bayramla ilgili kutlama videosu çekip İstiklal Marşını söyleyerek öğretmenlerine gönderdi

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını da uzaktan kutladı.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de okullar 23 Mart tarihinden itibaren kapatılarak uzaktan internet üzerinden eğitime geçildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da hem eğitiminin uzaktan olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle çocuklar da bayramı uzaktan kutladı. Gelişen teknolojiyle birlikte çocuklar, bayramı kutladıkları ve İstiklal Marşını söyledikleri videoları çekip öğretmenlerine gönderdi. Çocuklar çektikleri videolarda Türk Bayrağı ya da Atatürk posteri kullandığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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