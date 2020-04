Üçüz şehit çocuklarına polislerden 23 Nisan jesti Polisler, üçüzlere şehit babalarının yokluğunu aratmadı Adana’da polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit çocuklarına gidip oyuncak hediye etti

Adana’da 2016 yılında görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Nihat Şener’in üçüz çocuklarına polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oyuncak hediye etti. Üçüzlerden Mustafa Şener, sürprizden mutlu olduğunu söyleyerek, “Bize babamızın yokluğunu hissettirmiyorlar” dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da evlerinden dışarı çıkamayan şehit polis çocuklarını ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Poşetlere doldurdukları oyuncaklarla şehit evlerini ziyaret eden polisler ayrıca evlerin avlu ve odalarını da Türk bayrakları ve balonlar ile donattı.

Bu ziyaretler kapsamında Adana’da 2016 yılında zırhlı polis aracının takla atması sonucu ağır yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Nihat Şener’in evine giden ekipler, Şener’in 12 yaşındaki üçüzleri Esmanur, Ferdanur ve Mustafa’ya da oyuncak hediye etti.

Hediyelerin ardından ise çocuklar polislerle birlikte evlerinin avlusunu süsledi. Polislerin hediyesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen üçüzlerden Mustafa Şener “İyi ki yanımızdalar. Babamızın yokluğunu hissettirmiyorlar. Her zaman yanımızda oluyorlar. Yardım ediyorlar. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Ferdanur Şener de çok mutlu olduğunu söyledi.



"Her zaman yanımızdalar"

Şehit eşi Derya Şener ise sürpriz için memnun olduğunu belirterek, “Eşimi kaybettiğimden bu yana meslektaşları bizi hiç yalnız bırakmadılar. Böyle bir günde çocuklarımla oldukları için çok mutluyuz. Emniyet müdürümüze teşekkür ederim, Allah ondan razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Her zaman yanımızdalar. Evde tek başlarına 23 Nisan’ı kutlayacaklar. Hastalık inşallah geçer ve büyük bir coşkuyla kutlarız” ifadelerini kullandı.

