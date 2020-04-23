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Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergu, vatandaşın tarlasını gübreledi

İHA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 65 yaşındaki bir vatandaş evden çıkamadığı ve ekin tarlasının gübrelenmesi gerektiği için belediye başkanından yardım istedi. Vatandaşın çağrısına kayıtsız kalmayan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ekibiyle birlikte ekin tarlasında gübreleme çalışması yaptı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergu, vatandaşın tarlasını gübreledi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 65 yaşındaki bir vatandaş evden çıkamadığı ve ekin tarlasının gübrelenmesi gerektiği için belediye başkanından yardım istedi. Vatandaşın çağrısına kayıtsız kalmayan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ekibiyle birlikte ekin tarlasında gübreleme çalışması yaptı.
Tufanbeyli ilçesinde belediye başkanından tarlasının gübrelenmesi için yardım isteyen Bozgüney mahallesinden 65 yaşındaki Süleyman Korkutan adlı vatandaşın çağrısına Belediye Başkanı Remzi Ergü kayıtsız kalmadı. Tarlasının gübrelenmesi gerektiğini ama 65 yaşında evden çıkamadığı için üretiminin aksadığını bildiren Bozgüney, saatler sonra belediye başkanı Ergu ve ekibini kapısında buldu.
Belediye ekipleri ile birlikte gübre alarak vatandaşın yanına giden Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaşlı adamın tarlasında gübreleme çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede korona virüs tedbirleri kapsamında tüm vatandaşların evde kalmaları gereken neyse belediye olarak yapmaya hazır olduklarını ifade ederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın “millet odaklı” hizmet anlayışını benimsiyor ve vatandaşlarımızı böylesi zor durumlarda yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. İlçemizde tarım önemli bir geçim kaynağı. Kuru fasulyemiz, barbunya, buğday, mercimek, bizim milli servetimiz. Tarımla uğraşan 65 yaş üzeri olduğundan tarlalarına gübre atamayan amcamızın yardım istemesi üzerine, belediye çalışanlarını da yanımıza alarak vatandaşın ekinlerine gübre attık. İyi günde dar günde her zaman el ele olmaya devam edeceğiz” dedi.

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