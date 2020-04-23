Ceyhan Belediyesi, Ramazan davulcularını unutmadı

Ceyhan Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Ramazan ayı boyunca bahşiş toplayamayacak olan ramazan davulcularına ayni destekte bulunacak.

Ramazan ayının gelmesiyle korona virüs salgını için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla Ramazan davulcularının bahşiş toplaması yasaklandı. Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı İlker Önük, salgın önlemleri nedeniyle mağdur olan Ramazan davulcularına; içinde temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu erzak kolisi yardımı yapacaklarını açıkladı.

Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı İlker Önük ;"Korona salgını baş gösterdiği günden bu yana salgının önüne geçmek için birçok önlem alıyoruz.Sağlık önlemlerinin yanı sıra yasaklar nedeniyle çalışamayan esnaf ve zanaatkarla da destek olmak bizim her şeyden önce insanlık görevimiz. Ramazan davulcularımızın yılda bir kez bahşiş toplayabilecekleri Ramazan ayı maalesef bu yıl, içinde bulunduğumuz bu zor döneme denk geldi.Zanaatkarlarımız onlarca aileye bakıyorlar ve çok mağdur durumdalar. Biz Ceyhan Belediyesi olarak erzak desteğiyle onların yanında olacağız. Zor günleri el birliği ile dayanışma içinde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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