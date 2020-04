Veysel Kubat 51. Sanat yılında çizmeye devam ediyor Ressam Veysel Kubat: “Sanat akımlarına bağlı olarak çalışmam. Özgür ve özgün çalışmak isterim ve çalışırım”

Hayatının yarım asrından fazlasını resim sanatına adayan ve geçen yıl, 2019 Kasım ayında sanatının 50.yılında Adana Kültür ve Sanat Derneğinin katkılarıyla kişisel sergisini açan Adanalı Veysel Kubat, “Sanat akımlarına bağlı olarak çalışmam. Özgür ve özgün çalışmak isterim ve çalışırım” dedi.

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Başkanı olan Veysel Kubat, “En çok beğendiğim, beni etkileyen tablom Korunma adlı tablomdur. Bu eserimde İkinci Dünya harbi, gaz odaları, Çernobil, Halepçe olayı, Saddam’ın gaz bombası atma tehdidi, motorlu taşıtların egzozdan çıkardıkları, yanan sobaların havayı kirletmesi var ve insanlar kirlilikten korunmak için çeşitli maske takıyorlar” dedi.

Sürrealizm (Gerçeküstücülük), Ekspresyonizm (Dışavurumculuk), Dadaizm., Fütürizm (Gelecekçilik), Konstrüktivizm (Yapısalcılık), Kübizm, Pop Art ve Minimalizm gibi sanat akımlarından etkilenen sanatçıların olduğunu söyleyen Kubat, “Sanat akımlarına bağlı olarak çalışmam. Özgür ve özgün çalışmak isterim ve çalışırım. Sanat anlayışım; soysal içerikli konuları renk ve biçimleri modern anlayışla yorumlarım. Konum çoğunlukla figüratiftir, her şey insanla vardır. Manzara venatürmort da çalışırım” dedi.

Halen Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Başkanı olduğunu kaydeden Ressam Veysel Kubat, “Adana Kültür ve Sanat Derneği’ne üyeyim. Ayrıca kendime ait Kubat Sanatevi var. A.Ç.G.S. Derneği olarak her yıl bir veya iki sergi açıyoruz. Her ayın belli bir gününde sanat konulu söyleşi yaparız. ASKEF Federasyonun etkinliklerine sadece bizim dernek katılabilir. Yine Kubat Sanatevi’nde çalışanlarla geleneksel dönem sonu sergimiz olur. 2019 Kasım ayının 10’nunda sanatımın 50.yılı kişisel sergimi açtım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.