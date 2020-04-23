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Adanalı kebapçıdan 23 Nisan kutlaması

DHA

Nuri PİRAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da bir kebapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. İş yerini Türk bayrağı ve balonlarla donatan kebap ustası, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne Türk bayraklı balon uçurdu. Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, ustalarıyla et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler paket servisi için çalıştı. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle restorana müşteri kabul edemeyen kebap...

Adanalı kebapçıdan 23 Nisan kutlaması

<br>Nuri PİRAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da bir kebapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. İş yerini Türk bayrağı ve balonlarla donatan kebap ustası, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne Türk bayraklı balon uçurdu.<br>Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, ustalarıyla et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler paket servisi için çalıştı. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle restorana müşteri kabul edemeyen kebap ustası, paket servislerde de Türk bayrağı ve bayraklı balon hediye etti. Aydın, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne balon uçurdu.<br>Aydın, bu yıl evden çıkamayan çocukların yerine kendilerini koyduklarını belirterek, "Bu senenin çocukları biz olalım, onlar yerine biz kutlama yapalım istedik. Sipariş götürdüğümüz eve bir bayrak ve balon da götüreceğiz. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak. Feraha kavuştuğumuz zaman hep birlikte en güzel bayramlarımızı kutlayacağız ancak şimdi evde kalıyoruz, evde kalanlara hizmet ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-23 14:11:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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