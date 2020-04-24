Balcalı'da 35 odalı dijital entegrasyonlu yeni ameliyathane hizmete başladı Doç. Dr. Rencüzoğulları: “Balcalı Hastanesi mükemmeliyet merkezi olacak” Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları, entegrasyon altyapısı sayesinde ameliyatların canlı yayınlarla aktarılarak en güncel bilimsel gelişmeleri öğrenciler ve meslektaşlarla paylaşma imkanı sunulacağını belirtti

Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin 35 odalı yeni ameliyathanesi hizmete girdi. Yeni ameliyathanede Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları ve ekibi tarafından ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Kibar, yeni ameliyathanenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti

Hasta ve çalışan güvenliğini esas alarak, güncel bilgi ve teknolojilerle, çağdaş kurumsal bir iş anlayışı içinde uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırmageliştirme ve sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin 35 odalı yeni ameliyathanesi hizmete başladı.



Prof. Dr. Kibar, yeni ameliyathaneyi ziyaret ederek bilgi aldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ilk ameliyatın ardından, yeni ameliyathaneye ziyarette bulundu. Prof. Dr. Kibar, hastane yöneticilerinden bilgi alarak, ilk ameliyat olan hastaya da geçmişi olsun dileklerini iletti.



Doç. Dr. Rencüzoğulları: “Balcalı Hastanesi mükemmeliyet merkezi olacak”

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz, Başhekim Yardımcıları, Hastane Baş Müdürü Ali Önal ve diğer hekimlerin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Kibar’a Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları tarafından ameliyathanenin altyapısı, teknik özellikleri ve kapasitesi hakkında bilgi aktarıldı. 35 odalı yeni ameliyathanede teknolojik donanımın üst düzeyde olduğunu ifade eden Doç. Dr. Rencüzoğulları, mevcut olan entegrasyon altyapısı sayesinde yapılacak olan ameliyatların canlı yayınlarla aktarımının başta Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu olmak üzere dışarıdaki platformlara iletilmesiyle mümkün olacağını, bu sayede en güncel ve bilimsel gelişmeleri öğrencileri ve meslektaşlarıyla paylaşma olanağı sunacağını belirtti. Doç. Dr. Rencüzoğulları, kendi alanlarında deneyimli cerrahi ekiplerin teknolojik donanımı böylesine yüksek bir ortamda çalışmasıyla Adana, Çukurova ve Türkiye için sağlık ve eğitim kalitesinin sınırlarını zorlayacak mükemmellik merkezi olacağını kaydetti.

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Kibar ise Balcalı Hastanesi yeni ameliyathanesinin hizmete girmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederek, yeni ameliyathanenin Türkiye’nin sağlık alanında hangi noktaya geldiğinin bir örneği olduğuna vurgu yaparak hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Prof. Dr. Kibar, mevcut 23 olan ameliyathane sayısının yetersizliği ve alt yapısının da oldukça eskimiş olması nedeniyle sorunlar yaşandığını belirterek, sorunların giderilmesi için birkaç yıl önce mevcut ameliyathanenin üst katında yeni bir ameliyathane inşaatını başlattıklarını hatırlattı.

Beş bin metrekare alan üzerine inşaa edilen bu yeni ameliyathanede tam donanımlı toplam 35 ameliyat odasının bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Kibar, yeni ameliyathanede ayrıca anestezi birimi, yatakhane, derslikler, kafeterya, otomasyon gibi birimlerin olmasının yanı sıra özellikli robotik cerrahitransplant odaları, postoperatif ünite ve merkezi sterilizasyon ünitesinin de yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Kibar ayrıca Balcalı Hastanesi yeni ameliyathanesinin tüm alt yapı donanımlarının Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak yapıldığını da bildirdi.

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