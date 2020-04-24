Lösemi hastası Abdurrahman, ilik nakli için ailesinin Suriye´den gelmesini bekliyor

<br>Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)SURİYE´de lösemi teşhisi konan ve tedavi için geldiği Adana´da kemik iliği nakli bekleyen Abdurrahman´a(2), annesi ve kardeşinin iliğinin uyumlu olabileceği söylendi. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Suriye'deki ailesi Türkiye´ye gelemeyen minik Abdurrahman, yardım bekliyor.<br>Suriye´nin İdlib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin ikinci çocukları Abdurrahman´a doğuştan lösemi teşhisi kondu. İdlib´te tedavi gören Abdurrahman´ın durumu günden güne kötüye gitmeye başladı. Bunun üzerine baba Muhlis, geçen ekim ayında oğluyla birlikte Adana´ya gelerek, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi´nde bir gecekonduda yaşamaya başladı.<br>Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hemotoloji servisinde tedaviye alınan minik Abdurrahman´a nakil için, uygun kemik iliği aranmaya başlandı. 6 ay boyunca uygun kemik iliği bulunamayınca doktorlar, Abdurrahman´ın kardeşi ve annesinin kemik iliğinin uygun olabileceğini söyledi. Bunun üzerine anne ve kardeş için izin belgesi, baba Muhlis için de eşi ve çocuğunu Hatay´ın Reyhanlı ilçesinden alabilmesi için 'yol izin belgesi' düzenlendi. Ancak Hatay´daki Cilvegözü Sınır Kapısı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla kapalı olduğu için Abdurrahman´ın annesi ve kardeşi Türkiye´ye giremedi.<br>`OĞLUM GÜNDEN GÜNE ERİYOR´<br>Eşi ve diğer çocuğunun uygun iliği bağışlayabileceğini, bu nedenle ülkeye girişlerine izin verilmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade eden baba Muhlis Julli, ''Oğlum Suriye´de tedavi görüyordu. Sonra tedavinin devamı için Türkiye´ye gönderdiler. Oğlum kan kanseri ve ilik nakli olması gerekiyor. Nakil için de birinci dereceden yakını olması gerektiğini söylediler. Eşim ve diğer çocuğumun Türkiye´ye getirilmesi için doktor raporuyla 3 kez başvuruda bulundum ancak sonuç alamadım. Çocuğumun aylardır kemoterapi görüyor ve günden güne eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´dan yardım bekliyorum'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-24 13:47:52<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-