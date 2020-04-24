Adana’da silahlı saldırı: 2 yaralı

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Adana’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Turan ile Mustafa Eşki cadde üzerinde yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen bir kişi tabanca ile üzerlerine kurşun yağdırdı. Eşki ve Turan kanlar içerisinde yere yığılırken yakınları yaralıları özel bir hastaneye götürdü.

Bu sırada silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler yaptıkları çalışmada yerde 13 adet boş kovan buldu. Eşki ve Turan özel hastaneden ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

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