7 asırlık tarihi Kozan Kalesi’nden top sesleri yükseldi

Adana’nın Kozan ilçesinde her yıl geleneksel olarak Ramazan aynın ilk günü tarihi kaleden atılan top bu yıl patlatıldı. Tarihi kaleden top sesleri yükselirken drone ile de görüntülendi.

Camilerden oruç tutan vatandaşların oruçlarını vaktinde açması için okunan ezan sesi ile birlikte Kozan’ın birçok bölgesinden duyulan top sesi tarihi Kozan kalesinden yükseldi.

Bu yıl korona virüs nedeni ile Ramazan ayında iftarlarını evlerinden açacak olan vatandaşlara iftar vaktinin müjdesini camilerdeki ezan sesi ile birlikte 7 Asırlık Kozan (SİS) Kalesi eteklerinden ateşlenen top sesi ile haber verildi.

Müslümanların oruçlarını açmaları için 16 yıldır 7 asırlık tarihi Kozan Kalesinden ezan sesinin ardından top sesi ile iftar vaktinin müjdesini veren Enver Sarı, “16 yılı aşkındır belgeli bir şekilde her Ramazan Kozan kalesine gelerek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların açılacağı vakit ilçemizde top sesi ile tüm halkımıza iftarlarını kazasız bir şekilde açması için haber veriyoruz. Kaleden atmamızın sebebi Kozan’ın birçok yerinden köylerinden bile duyuluyor. Bu tarihi kaleden atışlarımızı yapıyoruz. Yağmur çamur demiyoruz. Bugüne kadar vatandaşımızın oruç açması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür bugüne kadar orucun kaza olmasına sebep olmadık. Tüm İslam alemine ve Müslümanlara hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.

Kozan Kalesi 10 yıl önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından restorasyonu sağlanarak ilçeye ve turizme kazandırılarak binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği kale haline gelmişti. Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan kalenin tarihi eteklerinden top sesleri ile ilçedeki vatandaşlara iftar vakti haber veriliyor.

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