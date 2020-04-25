Adana'da bin 219 işletmeyle üretim sürüyor

<br>ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında açık olan bin 219 işletme, 15 bin çalışanıyla hijyen kurallarına uyarak, üretimlerini devam ettiriyor.<br>Adana Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüs salgınına rağmen kentte üretimin devam ettiğini söyledi. Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirlerin ülke ekonomisine olan etkilerini en aza indirmek için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Vali Demirtaş, kent genelinde sokağa çıkma yasağında bin 219 işletmenin 15 bin çalışanıyla tedbirlere ve hijyen kurallarına en üst seviyede uyarak üretim gerçekleştirdiğini dile getirdi.<br>YENİ FABRIKALAR AÇILDI<br>Daha önceki sokağa çıkma yasağında üretimine devam etmesi için izin verilen işletme sayısının 500 olduğunu hatırlatan Vali Demirtaş, "Bugün bu sayı bin 219. Üstelik bu süreçte yeni fabrikalar da açılarak üretim hayatına dahil oldu. Salgın sürecinin ekonomik etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yarının Adana'sının yarının Türkiye'sinin çok daha güzel olması için çalışan, üreten, emek harcayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.<br>Tüm bu üretim faaliyetleri devam ederken işçilerin sağlığını korumak amacıyla üst düzey önlemlerin alındığını kaydeden Vali Demirtaş, Çin´den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemlerin, kent sanayisinin ve üretiminin kalbi olan Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde ve diğer işletmelerde de titizlikle uygulandığını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-04-25 14:45:41<br>

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