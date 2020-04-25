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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Havlayan köpekleri ve sahibini bıçakladılar

İHA

Adana'da alkollü 5 kişi, bir iş yerinin önünden geçerken kendilerine havlayan biri Pitbull cinsi 2 köpeği ve tartıştıkları iş yerinin sahibini bıçakladı.

Havlayan köpekleri ve sahibini bıçakladılar

Adana'da alkollü 5 kişi, bir iş yerinin önünden geçerken kendilerine havlayan biri Pitbull cinsi 2 köpeği ve tartıştıkları iş yerinin sahibini bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi 5 Ocak Stadyumu yakınlarında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen 5 kişi yoldan geçerken, Özcan A.'ya ait iş yerinin önünde duran engelli 'Duman' ve Pitbull cinsi 'Leo' isimli köpekler havladı.
Bu kişiler de havlama üzerine ayağından engelli olan Duman adlı köpeği tekmeledi. Olayı görmesi üzerine şüpheliler ile köpeklerin sahibi Özcan A. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, kemerleri ve bıçakları ile Özcan A. ile köpeklerine saldırdı. Özcan A. ile köpeklerini bıçakla yaralayan 5 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Özcan A.'yı hastaneye kaldırdı. Biri boynundan yaralanan 2 köpek ise veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Özcan A.'nın ise ayak ve kollarında bıçak darbeleri olduğu durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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