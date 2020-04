İftar sofraları evlere taşınıyor Adana'nın Kozan ilçesinde 5 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar menüsü devlet desteği ile aşevlerinde hazırlanıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 bin ihtiyaç sahibi aileye devlet desteği ile iftar yemeği dağıtılıyor.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yıl kurulamayan iftar çadırlarının yerini kaymakamlıkların öncülüğünde aşevlerinde pişen kazanlar aldı. Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi'nde kaymakamlık, Türk Kızılayı ve hayır sever iş adamlarının bağışları ile her gün 5 bin kişilik yemek kazanı vatandaşların iftar sofralarına yetiştirilmek üzere kaynıyor. Aşevinde 12 kişilik ekibin hazırladığı yemekler Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, belediye aşevi çalışanları ve Türk Kızılayı'nın desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Halit Dağlı Aşevi Müdürü Orhan Dağlı, "Hayırsever insanlarımızın, belediye ve devletimizin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. 5 bin kişiye iftar yemeği veriyoruz. Burada 10 kişilik ekip, geceden ertesi günün ürünlerini yıkar hazırlar. Her gün zorlu bir mesainin ardından yemeklerimiz vatandaşlarımız için hazır hale geliyor. Hayırsever insanlarımız iftar vermek isterse Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurabilir” diye konuştu.

Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz de pide dağıtımı ile vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ümmühan Demir, “Devletimizden Allah razı olun. Korona virüs nedeniyle evden çıkamıyorum. Evden çıkamıyorum, yasak. Çok zor oluyor. Yasaktan önce doktora falan gidiyordum, şimdi onlar getiriyor. Devlet olmasa ben ne yapardım. Allah razı olsun" dedi.

Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi'nde her gün sulu yemek, pilav, makarnanın yanı sıra hurma, sütlü tatlı ve turşu ikramları da yapılarak vatandaşların iftar sofraları zenginleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.