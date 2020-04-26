Yeni stadın koltuk rengi için Vali Sonel de devrede Adana’nın yeni stadyumunun koltuk renkleri protesto edildi

Adana’ya yeni yapılan stadyumun kırmızıbeyaz olan koltuk renkleri beğenilmeyince taraftarlar sosyal medyada protestoya başladı. Adanalı olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise taraftarlara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüğünü koltuk renklerinin tekrardan inceleneceğinin müjdesini verdi.

Adana’da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması beklenirken kırmızıbeyaz olması planlanan koltuklar Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlarını memnun etmedi. TFF 1.Lig’de mücadele eden iki takımın taraftarları koltukların renklerinin turunculacivert veya mavibeyaz olması gerek diyerek sosyal medyada ‘kırmızıkoltugahayır’ başlık etiketiyle protesto başlattı.

Aslen Adanalı olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise konuya dahil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü. Sosyal medyadan taraftarlara açıklama yapan Vali Sonel, “Kıymetli bakanımız ile az önce görüştüm. Adana'mızın 2 güzide takımının mavilacivert diğeri de turuncu beyaz olduğunu ifade ettim. Yeni yapılan stada konulacak kırmızıbeyaz koltukların Adana’da tutmayacağını anlattım. Sağ olsunlar inceletecek” dedi.

Vali Sonel’in bu açıklamasının ardından taraftarlar valiye teşekkür etti.

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