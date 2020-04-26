Adana'da aranan 29 kişi yakalandı

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Adana'da yapılan uygulamalarda aranan 29 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı. Uygulamada, 10 ruhsatsız tabanca, 48 fişek, 6 ruhsatsız tüfek, 11 kartuş, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, bin 855 kaçak sigara ele geçirildi.

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