Komşuları bu kez kurtaramadı Adana'da 42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Erol G.'nin 22 yıl önce kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi

Adana'da 42 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Erol G.'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, G.'nin evinde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekipler eve gelerek yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, Erol G.'nin 22 yıl önce de kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Ayrıca G.'nin alkol bağımlısı olduğu, ölümünün de buna bağlı olabileceği öne sürüldü. Erol G.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.