Sokakta kavga eden 2 kişiye para cezası

<br>Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, aralarında husumet olan Cevat Aydın ile akrabası Hasan Aydın sokak ortasında bıçaklı kavga etti. Kavgada elinden ve yüzünden hafif yaralanan Cevat Aydın hastaneye götürülürken, Hasan Aydın gözaltına alındı. Polis, 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle de idari para cezası uyguladı.<br>Olay, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Cevat Aydın ile akrabası Hasan Aydın arasında uyuşturucu satma nedeniyle tartışma çıktı. Bugün de ikili arasında yeniden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokak ortasında kavgaya dönüştü. Cevat Aydın elinden ve yüzünden bıçakla yaralandı.<br>Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın ardından evine kaçan Hasan Aydın´ı gözaltına aldı. Bu sırada, yaralı Cevat Aydın da Hasan Aydın´a tepki gösterdi. Cevat Aydın daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürülürken, Hasan Aydın da polis merkezine götürüldü. Polis, Hasan Aydın ve Cevat Aydın´a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası uyguladı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-26 17:24:09<br>

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