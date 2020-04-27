Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar

DHA

Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, dışarıya çıktı. Caddelerde yoğun araç trafiği oluşurken, bazı vatandaşlar yürüyüp, hava almayı tercih etti, bazı vatandaşlar ise şırdancılara koşup, sahuru şırdan dolmasıyla yaptı. <br>Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan koronovirüs salgınına karşı alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı son buldu. 4 gün boyunca evlerinde kalan Adanalılar, kısıtlamanın kalkmasıyla kendilerini dışarıya attı. Kentin bazı ana caddelerinde yoğun araç trafiği yaşandı. Gece yarısı da kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, hava alıp, yürüyüş yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasından dolayı bazı Adanalılar ise geleneği bozmadı, soluğu şırdancılarda aldı. Kimi vatandaşlar, şırdanlarını ayak üstü yerken, kimi vatandaşlar ise paket yaptırıp, eve götürmeyi tercih etti. <br>EN İYİ ŞEYİ YAPTIK<br>4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra yapılacak en iyi şeyi yaptıklarını belirten Osman Aydoğan, "Şırdana geldik. Açtık zaten. 4 günlük açlığı inşallah şırdanla bitireceğiz. Sahuru şırdanla yaptık. Bundan sonra yemek yok. Herhalde 5 tane şırdan yedim" dedi.<br>Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde aklına gelen ilk şeyin şırdan olduğunu ifade eden Yusuf Yıldız ise sahuru şırdanla yaptığını anlatıp, herkese tavsiye etti. <br>ÇOK MUTLU OLDUK<br>Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca evlere paket servisini sürdürdüklerini aktaran şırdancı Mesut Erdoğan, "Ayak üstü müşterilerimizle çektiğimiz özlemi, saat 00.00'da geride bıraktık. Çok mutlu olduk. Adana'nın vazgeçilmez yöresel lezzeti şırdanın değerini bir kez daha gördük. Saat 00.00'dan sonra gelen müşterilerimize hizmete devam ettik. Sanırım bu gece şırdan, sahur niyetine de geçti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-04-27 04:07:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
(Görüntülü) Sokakta kavga eden 2 kişiye para cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokakta kavga eden 2 kişiye para cezası
Sokakta kavga eden 2 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Sokakta kavga eden 2 kişiye para cezası
(Görüntülü) Adana Valiliği O vatandaşın talepleri karşılandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana Valiliği O vatandaşın talepleri ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında akrabasını bıçakladı Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı akrabasını elinden ve yüzünden yaraladı Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan polis, şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında akrabasını ...
Adana Valiliği: O vatandaşın talepleri karşılandı
YEREL HABERLER Adana Valiliği: O vatandaşın talepleri karşılandı
Herkes onun için seferber olmuş Adana'da bazı sosyal medya hesaplarından sağlık problemi olduğunu belirterek sokağa çıkamadığı için 112’yi ve 184’ü arayarak yardım istediğini ancak hiçbir kurum tarafından talebinin karşılanmadığını iddia eden vatandaşın sağlık kuruluşlarına naklinin yapıldığı, ihtiyaçlarının karşılandığı ortaya çıktı Yardım talepleri yerine getirilen adamın, ambulans isteyip edip nakil reddettiği, gönderilen gıda kolilerini beğenmeyip kabul etmediği belirtildi
YEREL HABERLER Herkes onun için seferber olmuş Adana'da bazı sosyal ...
Sokakta kalan yabancı uyruklu gence polis sahip çıktı Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün çalıştığı iş yeri kapandığı için sokakta kalan Türkmenistan uyruklu gence kalacak yer ayarlandı
YEREL HABERLER Sokakta kalan yabancı uyruklu gence polis sahip ...
(Görüntülü) Metruk evde ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Metruk evde ölü bulundu
(Görüntülü) Boş meydandaki güvercinleri, fırıncı besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Boş meydandaki güvercinleri, fırıncı ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında minibüsten hırsızlık
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında minibüsten hırsızlık
Metruk evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Metruk evde ölü bulundu
Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti
YEREL HABERLER Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti
Boş meydandaki güvercinleri, fırıncı besledi
YEREL HABERLER Boş meydandaki güvercinleri, fırıncı besledi
Tarımsal üretim kesintisiz sürüyor Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Çiftçilerimiz sahada Türkiye için üretiyor, bizler de onların bu süreci en iyi ve sorunsuz bir şekilde yürütmeleri için yanlarındayız"
YEREL HABERLER Tarımsal üretim kesintisiz sürüyor Adana Valisi ...
Komşuları bu kez kurtaramadı Adana'da 42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Erol G.'nin 22 yıl önce kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi
YEREL HABERLER Komşuları bu kez kurtaramadı Adana'da 42 yaşındaki ...
(Görüntülü) Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ...
(Görüntülü) Evde kalan Adanalılar 'güvercin' besliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde kalan Adanalılar 'güvercin' besliyor
Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ...
AFAD yaşlıların yardımına koştu
YEREL HABERLER AFAD yaşlıların yardımına koştu
Sokağa çıkma kısıtlamasında torunu için 40 taş topladı Adana'da bir anneanne sokağa çıkma kısıtlamasında topladığı taşları torununun baş ucuna koydu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında torunu için 40 taş ...
Adana'da aranan 29 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da aranan 29 kişi yakalandı
Yeni stadın koltuk rengi için Vali Sonel de devrede Adana’nın yeni stadyumunun koltuk renkleri protesto edildi
YEREL HABERLER Yeni stadın koltuk rengi için Vali Sonel de ...
7 asırlık tarihi kent havadan görüntülendi Tarihi 7 asır öncesine dayanan Kozan ilçesi, salgın tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü
YEREL HABERLER 7 asırlık tarihi kent havadan görüntülendi Tarihi 7 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X