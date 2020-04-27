Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı

<br>Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali A. (19), 'dur' ihtarına da uymayınca, bacağından vurularak yakalandı. Ali A., hastanede tedaviye alındı.<br>Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali A. kaçmaya başladı. Suriyeli Ali A., ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A., havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali A., bacağından vurularak, yakalandı.<br>Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Ali A.'nın ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Ali A.'nın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü.FOTOĞRAF <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-27 13:47:48<br>

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