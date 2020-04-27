Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı (2)

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

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<br>HAYATINI KAYBETTİ<br>Adana'da polis uygulama noktasından kaçan ve 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Suriyeli Ali El Hemdan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hemdan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-27 16:10:08<br>

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