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İftar yemeğini evine götüren genç silahlı saldırıya uğradı

İHA

Adana'da elinde tepsisiyle evine iftar yemeğini götüren genç uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İftar yemeğini evine götüren genç silahlı saldırıya uğradı

Adana’da elinde tepsisiyle evine iftar yemeğini götüren genç uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki Mehmet Sait K. fırına verdiği tepsiyi alıp evine gittiği sırada seyir halindeki cipte bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişi, pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Üzerine ateş açılan Mehmet Sait K. elindeki tepsisiyle birlikte kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.
Saldırganların yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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