Adana polisinden maske dağıtımı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, meydanda yürüyen ve bankaların önlerinde sıra bekleyenlere maske dağıttı.<br>Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında, kamusal alanda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle Adana Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı motorize yunus ekipleri, meydanda yürüyen ve bankaların önlerinde sıra bekleyenlere maske dağıttı. Merkez Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı´nda bulunan banka şubesi önünde bekleyenleri, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyaran polisler, maske takılması ve hijyene dikkat edilmesi için de bilgilendirdi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-28 10:00:54<br>
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