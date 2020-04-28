Adana Çiftçiler Birliği: Tarım ve Hayvancılık Kurulu oluşturulmalı

<br>ADANA,(DHA)ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, koronavirüs için oluşturulan ve bu virüs ile mücadeleye çok büyük katkı sunan Bilim Kurulu gibi tarım için de Tarım ve Hayvancılık Kurulu´nun oluşturulmasını istedi. <br>Güvenli ve sürekli gıda arzının devamı için koronavirüs sonrasında alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulunan Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Tarım ve Hayvancılık Kurulu oluşturulmasını önerdi. Başkan Doğru, bu kurulun tarımın içinden olan ve çiftçiyi, sorunları iyi bilen temsilciler, bilim insanları ve gıda sanayicilerinden oluşturulması ve siyasetin etkisinde kalmadan tamamen ülke tarımının geleceği için kararlar alması gerektiğini belirtti. <br>Ülke ekonomisi ve ihtiyacı için hayati ürünlere odaklanılması gerektiğini vurgulayan Doğru, "Türkiye´nin tarımsal üretimde açık verdiği ve başlıca tarımsal dış ticaret açığına sebep olan ürünler tahıl, bakliyat ve yağlı tohumlar ile bunların türevleri olan hammaddelerdir. Bu ürünlerin bir çoğu alım garantisi kapsamında devlet tarafından fiyatı açıklanan, yerli üretimi teşvik amacıyla gümrük vergisi ile ithalata karşı korunan, tarımsal desteklemelerde en çok payı alan stratejik ürünlerdir. Ancak bu ürünlerin stratejik önemleri, ülke üretim ve tüketim miktarları, su ve karbon izleri, ikame edilebilecek ürünlerle karşılaştırmaları, oluşturulacak Tarım ve Hayvancılık Kurulu tarafından masaya yatırılmalı. Uygulanan destekler ile vergiyle koruma miktarları güncellenmeli, gerekirse örneğin; yulaf ve çavdar gibi ürünlerden vazgeçilerek, ülke ekonomisi ve ihtiyacı için hayati ürünlere odaklanılmalıdır" dedi.<br>AYNI BAŞARIYI TARIMDA ORTAYA KOYABİLİRİZ<br>Doğru, Tarım ve Hayvancılık Kurulu´nun aylık toplanarak tarımsal ürünler ve girdilerin piyasaları hakkında değerlendirmeler yapıp, Tarım ve Orman Bakanı´na tavsiye kararları vermesi gerektiğini belirterek, "Bu kurulun, ülkemizde AB sürecinde oluşturulan ürün konseyleri gibi belli bir sektörün temsilcilerinin kontrolünde olmadan; çiftçi, tüketici, sanayici, bilim insanları ve bürokrasi gibi her kesimin eşit temsil edildiği bir yapıda bizzat Tarım ve Orman Bakanı veya gerek gördüğünde belirleyeceği yardımcılarından birisi başkanlığında toplanması uygun olacaktır. Unutulmamalı ki; Türkiye koronavirüs sürecinden sağlık sektörü içinden gelen, deneyimli bilim insanları ve sektör çalışanlarından oluşan ve sağlık bakanımız başkanlığında oluşturulan bilim kurulunun tavsiyeleri neticesinde başarıya ulaşmıştır. Aynı başarıyı tarımda da sağlayacağımızı ve ortaya koyacağımız uzun vadeli politikalarla Türkiye´nin tarımsal potansiyelinin daha güçlü bir şekilde açığa çıkarılarak, sadece kendisine yeten değil, tarımsal yaş meyve sebze ve stratejik ürünlerin ihracatıyla Avrupa ve Orta Doğu tarım ürünleri piyasalarında daha fazla söz sahibi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.<br>Virüs salgını sonunda bazı çalışanların işini kaybetmesi, iş yerleri kapalı olan esnafın kazançlarının düşmesi ve ülkemize turist girişinin azalmasıyla ekonomide bir talep daralması yaşanacağının tahmin edildiğini belirten Başkan Mutlu Doğru, temel gıda maddelerinde fiyatın düşerek talebi arttırmak amacıyla Katma Değer Vergisi'nin sıfırlanması tarım kesimi için de dolaylı olarak faydalı olacağını sözlerine ekledi.DHA-Ekonomi Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-04-28 11:17:51<br>

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