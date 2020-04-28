Elektrik teline konan kuş yangın çıkardı Adana’da, bir kuşun konması sonucu kısa devre yaparak kopan elektrik teli, otluk alanın yanmasına neden oldu

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Adana’nın Kozan ilçesinde, bir kuşun konması sonucu kısa devre yaparak kopan elektrik teli, otluk alanın yanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, KozanKadirli yolunda yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, kopan elektrik tellerinin otları tutuşturması sonucu çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede, elektrik teline kuşun konması sonucu kısa devre yapan elektrik telinin kopmasıyla çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğu anlaşıldı.

Kopan elektrik telinin onarımı için çevrede güvenlik önlemi alındı.

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