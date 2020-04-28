'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis, tutuklandı (2)

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<br>POLİS MEMURU TUTUKLANDI<br>Adana Valiliği, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ın kovalamaca sırasında ölümüne neden olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru F.K., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-04-28 14:57:38<br>

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