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'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis, tutuklandı (2)

DHA

POLİS MEMURU TUTUKLANDI Adana Valiliği, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ın kovalamaca sırasında ölümüne neden olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru F.K., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR 2020-04-28 14:57:38

'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis, tutuklandı (2)

<br>POLİS MEMURU TUTUKLANDI<br>Adana Valiliği, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ın kovalamaca sırasında ölümüne neden olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru F.K., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-04-28 14:57:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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