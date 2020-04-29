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Cezaevinden emniyet müdürüne mektup yazıp, çocukları için hediye istedi Adana'da hükümlü baba Y.K., cezaevinden Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mektup yazarak, çocuklarına dondurma, çikolata ve bisküvi hediye edilmesini istedi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin hediyelerini gören çocuklar büyük sevinç yaşarken, babaanne ve halaları ise gözyaşlarına boğuldu

İHA

Adana'da cezaevinde yatan bir hükümlü, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mektup yazarak, çocukları için istediği hediyeler polis tarafından götürülünce duygu dolu anlar yaşandı.

Cezaevinden emniyet müdürüne mektup yazıp, çocukları için hediye istedi Adana'da hükümlü baba Y.K., cezaevinden Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mektup yazarak, çocuklarına dondurma, çikolata ve bisküvi hediye edilmesini istedi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin hediyelerini gören çocuklar büyük sevinç yaşarken, babaanne ve halaları ise gözyaşlarına boğuldu

Adana'da cezaevinde yatan bir hükümlü, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mektup yazarak, çocukları için istediği hediyeler polis tarafından götürülünce duygu dolu anlar yaşandı.
Adana’da çeşitli suçlardan 26 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 yıl önce cezaevine giren Y.K., Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın çocukların isteklerini yerine getirip onlara hediyeler verdiğini öğrenince mektup yazdı.
Y.K. mektubunda, 16 yaşındaki oğlu M.F.K. ile 8 yaşındaki kızı B.K. için hediye istedi. Çocuklarının mutlu olmasını istediğini belirten baba, “Cahilliğimden dolayı bir suç işledim. Yanlışımın farkına vardım. En büyük yanlışı çocuklarıma yaptım. Bana tam ihtiyaçları olduğu zamanda cezaevindeyim. Kızım dondurmayı çok sever. Sizlerden ricam, çocuklarıma yaşlarına uygun hediyeler ve bisküvi, çikolata türü şeyler gönderip, onları sevindirmeniz” dedi.
Bu mektuba Aktaş kayıtsız kalmayarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine çocuklarla ilgilenilmesi ve hediye götürülmesi talimatı verdi. Bu talimat üzerine polisler dedelerinin merkez Seyhan ilçesindeki evinde kalan M.F.K. ile B.K.’ye dondurma ve çeşitli hediyeler götürdü. Polisleri karşısında gören çocuklar çok şaşırdı.
8 yaşındaki B.K., polisin kendisine dondurma vermesiyle duygu dolu anlar yaşayarak “Babamı çok seviyorum. Onu çok özledim. Bu sürprize de çok şaşırdım” dedi.
Çocukların halası ise ağabeyi Y.K.’nin cezaevindeyken de çocuklarını unutmayacağını bildiğini belirterek, “Ağabeyimi çok özledim. Çocuklar evde, babalarını özlüyorlar. Onlara 70 yaşındaki babam ve annem bakıyor. Muhtaç durumdalar. Tek isteğimiz, ağabeyimin çocuklarına kavuşması” diye konuşarak ağladı.
Babaanne G.K. ise gözyaşları içinde polise dua edip, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çocuklarını çok severdi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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