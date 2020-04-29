Cezaevinden emniyete mektup yazıp, çocukları için dondurma istedi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da cezasını çektiği cezaevinden emniyete mektup yazıp çocukları için hediye ve dondurma isteyen Y.K.'nin bu dileği yerine getirildi. Polislerin hediyeleri ve dondurmayı götürdüğü Y.K.´nin 8 yaşındaki kızı B.K., "Babamı çok seviyorum, onu çok özledim. Bu sürprize de çok şaşırdım" dedi.<br>Adana´da çeşitli suçlardan 26 yıl hapis cezasına çarptırılan Y.K., cezaevinden İl Emniyet Müdürlüğü´ne mektup yazarak, 16 yaşındaki oğlu M.F.K. ile 8 yaşındaki kızı B.K. için hediye istedi. Mektubunda çocuklarının mutlu olmasını dileyen Y.K., "Cahilliğimden dolayı suç işledim. Yanlışımın farkına vardım. En büyük yanlışı çocuklarıma yaptım. Bana tam ihtiyaçları olduğu zaman cezaevindeyim. Kızım dondurmayı çok sever. Sizlerden ricam, çocuklarıma yaşlarına uygun hediyeler ve bisküvi, çikolata türü şeyler gönderip, onları sevindirmeniz" dedi.<br>'ÇOK ŞAŞIRDIM'<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K.'nin bu isteğine kayıtsız kalmadı. Polis ekipleri, dedelerinin merkez Seyhan ilçesindeki evinde kalan M.F.K. ile B.K.´ye dondurma ve çeşitli hediyeler götürdü. Polisleri karşısında gören çocukların sevindikleri görüldü. Y.K.'ın kızı B.K., "Babamı çok seviyorum. Onu çok özledim. Bu sürprize de çok şaşırdım" dedi.<br>Çocukların ismini açıklamayan halası ise ağabeyi Y.K.´nın cezaevindeyken de çocuklarını unutmayacağını bildiğini belirterek, "Ağabeyimi çok özledim. Çocuklar evde, babalarını özlüyorlar. Yeğenlerime 70 yaşındaki babam ve annem bakıyor. Muhtaç durumdalar. Tek isteğimiz, ağabeyimin çocuklarına kavuşması" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-29 10:25:05<br>

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