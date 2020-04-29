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YORUM KURALLARINI OKUDUM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI TELEFONLA ARADI: ALİ BİZİM EVLADIMIZDIR

DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasından kaçması üzerine polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli  Ali Hemdan El Asani'nin (18), babası Adnan Hemdan El Asani'ye telefonla arayarak, başsağlığı diledi.Önceki gün Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören   Ali Hemdan El Asani, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan  Ali Hemdan El Asani, polis memuru F.K.'nın açtığı ateş sonucu göğsünden vuruldu. Ali Hemdan,...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI TELEFONLA ARADI: ALİ BİZİM EVLADIMIZDIR

<br>CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasından kaçması üzerine polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli  Ali Hemdan El Asani'nin (18), babası Adnan Hemdan El Asani'ye telefonla arayarak, başsağlığı diledi.Önceki gün Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören   Ali Hemdan El Asani, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan  Ali Hemdan El Asani, polis memuru F.K.'nın açtığı ateş sonucu göğsünden vuruldu. Ali Hemdan, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan polis memuru, dün sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Asani'nin Hürriyet Mahallesi'nde oturan babası Adnan Hemdan El Asani'yi telefonla aradı. Acılı babaya, başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan Erdoğan, "Özellikle Ali evladımızın öldürülmesi konusu bizi ciddi manada üzmüştür. Bununla ilgili ne gerekirse yapılacaktır. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Ali bizim de evladımızdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını da kaydetti.Baba Adnan Hemdan El Asani de tercüman aracılığıyla, "Biz kardeşiz Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Cumhurbaşkanı ile gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Ali sizin bir evladınız. Onun hakkını ben size teslim ettim" diye konuştu.AFRİN PATLAMASICumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede dün Afrin'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak da Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.Erdoğan, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da sözlerine ekledi.`CUMHURBAŞKANIMIZ TAZİYELERİNİ İLETMİŞTİR´Cumhurbaşkanlığı´ndan yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini ilettiği bildirildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR<br>Nuri PİRÇağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana <br>2020-04-29 17:36:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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