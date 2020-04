Tarım işçilerinin ayağına ambulansla gidip sağlık taraması yapıyorlar

İş dünyası küçük işletmelere verilen "can suyu kredisi"nden memnun

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla, tarım arazileri İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ambulansla gezilerek, işçilerin sağlık taraması yapılıyor.<br>Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iş kolu faaliyetlerini durdurmuş olsa da tarım sektöründe üretime devam ediliyor. Adana´nın Karataş ilçesindeki birçok tarlada tarım işçileri sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmaya devam ediyor. Tarım işçilerinin ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla Adana Valiliği tarafından görevlendirilen Adana İl Sağlık Müdürlüğü Karataş Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, gün boyu ambulansla civardaki tarlaları gezerek tarama ve bilgilendirme yapıyor.<br>'SAĞLIKLARINI HER ZAMAN TAKİP EDİYORUZ'<br>Karataş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Rafet Kerimoğlu, salgının etkisinin gösterdiği ilk günden itibaren çalışmalarına başladıklarını ve gün içerisinde birçok tarım işçisini sağlık kontrolünden geçirip, problemleri olup olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Yapılan çalışmalarla işçilerin düzenli olarak ateş ölçümlerinin ve koronavirüs belirtilerinin olup olmadığını denetlediklerini kaydeden Kerimoğlu, zor günlerde üreten, çalışan tarım işçilerinin yanında olarak onların sağlıklarını her zaman takip edeceklerini belirtti.<br>Tarım işçisi Furkan Yıkıldı (24) ise yapılan kontrollerden sonra içlerinin rahatladığını ve koronavirüs konusunda gereken bilgiyi edindiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-04-29 17:36:35<br>

