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Adana polisi, virüs tedbirlerinde rehavete karşı seferber oldu Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşların banka önlerinde, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak maske dağıttı Polisin maske uyarısı yaptığı bazı vatandaşlar, maskeyi ceplerinde taşıdıklarını söyledi

İHA

Adana polisi, vatandaşların yeni tip korona virüse yakalanmaması için banka önlerinde, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak maske dağıttı.

Adana polisi, virüs tedbirlerinde rehavete karşı seferber oldu Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşların banka önlerinde, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak maske dağıttı Polisin maske uyarısı yaptığı bazı vatandaşlar, maskeyi ceplerinde taşıdıklarını söyledi

Adana polisi, vatandaşların yeni tip korona virüse yakalanmaması için banka önlerinde, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak maske dağıttı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, yeni tip korona virüs vakalarında düşüşün başlaması, iyileşen hasta sayısının artması üzerine rehavete kapılıp sokağa çıkan vatandaşları uyarmak için seferber oldu. Polisler, 5'er kişilik ekipleri olarak Adana geneline dağıtılıp özellikle banka önlerinde bekleyen vatandaşları uyardı. Polis öncelikle vatandaşların kuyrukta beklerken sosyal mesafeye uyması gerektiğini anlatıp, uyulmaması halinde yükselişi kırılan virüsün yeniden tırmanışa geçeceği konusunda uyardı.
Polis ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıp, maskesiz dışarı çıkmamalarını söyledi. Polisin maske uyarısı yaptığı bazı vatandaşlar, maskelerinin olduğunu ancak ceplerinde taşıdıklarını söyleyip maskelerini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise polisin uzattığı maskeyi almadı. Polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını da durdurup yüzde 50 kapasite ile sosyal mesafe oturma düzenini kontrol etti. Polis, toplu taşıma aracında da maske dağıtıp vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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