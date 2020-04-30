Adana polisinden maske ve broşür

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA'da toplum destekli polislik ekipleri, işlek cadde ve banka önlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde maskesiz gezenlere maske verdi. Cadde üzerinde bulunan banka önlerinde bekleyenleri de sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyaran polis ekipleri, bilgilendirici broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmasını istedi. Toplum destekli polislerin broşür dağıtımı sırasında maske taktıkları görüldü. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-30 09:57:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.