Adana'da Hint keneviri serasına baskın Adana polisi, serada yetiştirilen ve boyu 2.5 metreye ulaşan 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirdi Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 2 zanlıdan biri tutuklandı

Adana polisi, serada yetiştirilen ve boyu 2.5 metreye ulaşan 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Havutlu Mahallesi'nde sera haline getirilen bir yerde Hint keneviri yetiştiriliği bilgisi edindi. Sera yapılan alana giden polis ekipleri, boyları 40 santim ve 2.5 metre arasında değişen 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirdi. Polis, kenevirleri yetiştirdiği ileri sürülen Kenan A. (27) ve Remzi İ.'yi (51) gözaltına alarak kenevire de el koydu. Emniyete getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kenan A. tutuklanırken, Remzi İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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