Serada 4 bin 710 kök hint keneviri ele geçirildi

<br>Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'da, bir sera ile eve yapılan baskında 4 bin 710 kök hint keneviri ve 12,5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Numan U.'nun (29), Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 12,5 gram sentetik esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Numan U., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki bir seraya da baskın yapan polis ekipleri, boyları 40 santimetre ile 2.5 metre arasında değişen 4 bin 710 kök hint keneviri buldu. Hint kenevirleri sökülüp, imha edildi. Gözaltınana alına Kenan A. (27) ve Remzi İ. (51) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kenan A., tutuklanırken Remzi İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-30 10:01:37<br>

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