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Makatı kapalı doğan 2,5 yaşındaki Deniz, yaşam mücadelesi veriyor Dört bin doğumda bir görülen hastalıkla doğuştan makatı kapalı dünyaya geldi Sürekli ağlayan Deniz’in sağlığına kavuşması için 100 bin lira gerekiyor

İHA

Adana'da dünyada ortalama dört bin doğumda bir görülen hastalıkla doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen ve geçtiğimiz ay bağırsakları tıkandığı için acil ameliyata alınan 2 buçuk yaşındaki Deniz'in sağlığına kavuşması için 100 bin lira gerekiyor. Anne Ayşe Aydın, rahatsızlığı nedeniyle sürekli ağlayan küçük kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor.

Makatı kapalı doğan 2,5 yaşındaki Deniz, yaşam mücadelesi veriyor Dört bin doğumda bir görülen hastalıkla doğuştan makatı kapalı dünyaya geldi Sürekli ağlayan Deniz’in sağlığına kavuşması için 100 bin lira gerekiyor

Adana’da dünyada ortalama dört bin doğumda bir görülen hastalıkla doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen ve geçtiğimiz ay bağırsakları tıkandığı için acil ameliyata alınan 2 buçuk yaşındaki Deniz’in sağlığına kavuşması için 100 bin lira gerekiyor. Anne Ayşe Aydın, rahatsızlığı nedeniyle sürekli ağlayan küçük kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor.
İnşaat işçisi Lokman (33) ile ev hanımı Ayşe (31) çifti 8 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Caner (6) isimli oğulları ve Deniz isimli kızları dünyaya geldi. Deniz, dünyaya geldiğinde ise doktorlar aileye kızlarının doğuştan makatının kapalı olduğunu, böyle bir vakanın ise yılda ortalama dört bin doğumda bir görülen nadir hastalık olduğunu söyledi. Bu haber ile ailenin dünyası adeta karardı.
Doğuştan makatı kapalı olduğu için küçük kız doğduktan sonra 20 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ve daha sonra ameliyatla kalın bağırsağı karın duvarına getirilip buradan dışkılaması sağlandı. Geçen ay ise küçük kızın bağırsakları tıkandı ve bir gece aniden fenalaştı. Bunun üzerine aile kızlarını önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Ancak, çocuğun tedavisiyle ilgili beklentileri karşılanmayan aile, özel bir hastaneye başvurdu. Özel hastanede 8 bin lira karşılığında kızları acilen ameliyat edildi ve bağırsakları boşaltıldı. Ancak özel hastane, Deniz bebeğe ameliyatla yeni makat yapılması ve sağlığına kavuşması için farklı dönemlerde 3 ameliyat olması gerektiğini bunun içinde ortalama 100 bin lira gideceğini söyledi. Maddi durumu olmayan aile ise şimdi kızlarının iyileşmesi için hayırsever vatandaşlardan ve devlet büyüklerinden yardım bekliyor.

“Ameliyat olmasa kızımız ölebilirdi”
Anne Ayşe Aydın, kızının rahatsızlığı nedeniyle sürekli ağladığını anlatıp, kendisinin de çok üzüldüğünü söyleyerek, “Doğuştan kızımın makatı kapalı. Özel bir hastanede kalın bağırsağı karın duvarına getirilip buradan dışkılaması sağlandı. Cinsel organ yapacaklardı kızıma ama bir miktar para istediler. Biz de devlet hastanesine gittik ve 1 sene oyalandık. Bir akşam kızım tıkandı ve yine özel hastaneye götürüp bağırsaklarını boşalttık. O zaman götürmesek kızımız ölebilirdi” diye konuştu.

“Yardım bekliyorum”
Kızının 3 ameliyat daha olması gerektiğini ve ortalama 100 bin lira gideceğini belirten Aydın, “Ben kızım için yardım istiyorum sadece. Devletimizden ve hayırseverlerden bir yardım bekliyorum. Eşim 5 aydır çalışmıyordu daha yeni 1 hafta önce iş buldu Kozan’a çalışmaya gitti. Gücümüz yok bizim de ameliyat için” ifadelerini kullandı.

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