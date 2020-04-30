Karataş’ta sahil temizliği, ilaçlama ve dere ıslahı Adana’nın turizm ilçesinde yaza hazırlık için temizlik, ilaçlama ve dere ıslahı çalışmaları gerçekleştirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta salgınla mücadelenin yanı sıra sahil temizliği, ilaçlama ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadeleyi sürdürürken, temizlik, ilaçlama ve ıslah çalışmalarına da devam ediyor.

Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta sahil temizliği yapan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden geçip denize dökülen derede ıslah çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri iş makineleriyle derenin denizle buluştuğu bölgede atık temizlemesi ve ıslah çalışması yaptı.

Kötü koku ve olumsuz görüntü oluşturan taşkın deresindeki çalışmaları değerlendiren belediye meclis üyeleri Sedat Gül ile Bahri Gayır, ‘‘İlçeye gelen yerli ya da yabancı turistlerin karşılaştığı ilk yer bu dere oluyordu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar konuya hakim olduğu için ve yaz aylarının da yaklaşması nedeniyle talimat verdi. Büyükşehir ekipleri de gerekeni yaparak, sahil temizliği ile birlikte derede ilaçlama ve ıslah çalışması gerçekleştirdi. Kendisine Karataşlılar olarak teşekkür ediyoruz“ dediler.

Kemaliye Mahalle Muhtarı Mehmet Alice de , sahil temizliği, sinek ve haşereyle mücadele ilaçlaması ile dere temizliğinden dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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