Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı

<br>Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'da, elektrik direklerine takılıp kesintiye yol açarak, evlerinde cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren çok sayıda hasta için risk oluşturan uçurtma, yasaklandı. Uçurtma uçuranlar ile satanlara para cezası uygulanacak.<br>Koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan çocuklar ile yetişkinler, 'sıkıldıkları' gerekçesiyle evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı. Gökyüzünde her gün yüzlerce görülen uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oldu. Bu da evlerinde, evlerinde cihaza bağlı yaşayan çok sayıda hastayı riske attı. Vatandaşlar, Adana Valiliği'ne dilekçeler vererek, önlem alınmasını istedi.<br>Adana Valiliği de kaymakamlıklara yazı göndererek, muhtarların vatandaşları, uçurtma uçurmaması yönünde uyramasını istedi. Belediye hoparlörlerinden ve camilerden, uçurtma uçurulmaması için uyarı anonsları yapılmaya başlandı.<br>Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis telsizinden ekiplere uçurtma uçuranlar ile satanlara 392 TL para cezası uygulanması için talimat verildi.<br>Kent genelinde uçurtma denetimi başlarken, uçurtmaların elektrik hatlarının yanı sıra Adana Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü'ndeki uçaklar için tehdit oluşturduğu da bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-30 18:07:29<br>

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